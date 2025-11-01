الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، أن 3 جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لمحتجزين إسرائيليين.

الاحتلال: جثث المسلّمة من حماس لا تعود لمحتجزين إسرائيليين

وأفاد جيش الاحتلال بأن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من المحتجزين الـ11 القتلى المنتظر تسليم جثثهم لإسرائيل بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، استعادت إسرائيل جثث 17 محتجزا، 15 منها لإسرائيليين إضافة إلى نيبالي وتايلاندي.

وبعدما بدأ سريان الهدنة في العاشر من تشرين الأول، أعادت حماس 20 محتجزا على قيد الحياة.

تتهم إسرائيل حماس بعدم الامتثال إلى الاتفاق نظرا لعدم إعادتها الجثامين بالسرعة الكافية، لكن الحركة الفلسطينية تؤكد أن تحديد مواقع الجثث المدفونة تحت أنقاض غزة هو أمر يحتاج إلى الوقت.