 الداخلية السورية تعيد تقييم الضباط المنقطعين ضمن هيكلية جديدة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن الوزارة أنهت خلال اليومين الماضيين أعمال اللجنة المختصة بمقابلة الضباط المنقطعين عن العمل، والتي شُكلت عقب الاجتماع الموسّع الذي عقد الشهر الماضي بهدف إعادة تقييم الضباط والاستفادة من خبراتهم واختصاصاتهم، بما ينسجم مع المسارات الجديدة المعتمدة ضمن الهيكلية المحدثة للوزارة.

وأوضح خطاب أن اللجنة قابلت أكثر من 260 ضابطا حقوقيا من المتواجدين داخل سوريا الذين أبدوا جاهزيتهم للعودة إلى العمل، مؤكدا أن اللجنة بصدد رفع مقترح لإعادة توزيعهم ضمن مواقع تضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة وتخدم مصلحة العمل.

ووجّه خطاب دعوة للضباط الذين لا يزالون خارج سوريا ولم يتمكنوا من الالتحاق بوزارتهم نتيجة ظروف مختلفة، للتسجيل عبر رابط رسمي سيتم نشره قريبا من خلال القنوات المعتمدة للوزارة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات مدروسة لتعزيز الكوادر البشرية والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، من خلال الاستفادة من الكفاءات، وتدريب العاملين من رجال وسيدات على مختلف الاختصاصات ضمن خطط تطويرية ممنهجة.