الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة عن حاجة ملحة لتوفير 300 ألف خيمة جديدة، في ظل تهالك معظم خيام النازحين وعدم صلاحيتها للاستخدام.

غزة بحاجة لـ300 ألف خيمة للنازحين

وأكد رئيس الشبكة في تصريح للجزيرة أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا، خاصة مع استمرار منع إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيل شبكات المياه، ما يفاقم من معاناة السكان في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.



ودعت الشبكة الجهات الدولية إلى التدخل العاجل لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.