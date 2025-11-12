الرياض - كتبت رنا صلاح - قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم تهانيه لشعب العراق بإجراء الانتخابات البرلمانية، وللجنة الانتخابات العليا المستقلة على جهودها في ضمان التحضير الفعّال وإجراء الانتخابات.

غوتيريش يرحب بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية

ورحب غوتيريش، في بيان صدر باسمه، بالسير العام للانتخابات بهدوء ونظام، معبرا عن ثقته في أن أصحاب المصلحة السياسيين سيحافظون على روح السلام واحترام العملية الانتخابية أثناء انتظار النتائج.

وأكد غوتيريش أهمية عملية تشكيل حكومة في الوقت المناسب وبشكل سلمي تعكس إرادة الشعب العراقي وتلبي تطلعاته إلى الاستقرار والتنمية، مجددا التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو ترسيخ المكاسب الديمقراطية وتحقيق تطلعات جميع العراقيين لمستقبل سلمي ومزدهر.

وقال انه مع اقتراب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فإنه يرغب أيضًا في التعبير عن تقديره للشراكة الطويلة بين البعثة والمؤسسات الانتخابية العراقية، وختام أكثر من عقدين من المساعدة الانتخابية التي قدمتها يونامي.