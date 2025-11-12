الرياض - كتبت رنا صلاح - مدّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء، تعليقا لقرار يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع تكاليف برنامج للمعونات الغذائية خلال فترة الإغلاق الحكومي، وسط مؤشرات على أن الكونغرس يمضي قدما في إنهاء الأزمة.

المحكمة العليا تمدد تعليق تمويل المعونات الغذائية في عهد ترامب

وأمر قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس الجمهوري الأسبوع الماضي بأن تغطي تكاليف برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الفيدرالي (سناب) لشهر تشرين الثاني بحلول نهاية يوم الجمعة، واستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار البرنامج الذي يعتمد عليه نحو 42 مليون أميركي.

لكن القاضية كيتانجي براون جاكسون أطلقت الجمعة إجراء إداريا يعلّق القرار القضائي ويعطيها وقتا إضافيا لدراسة القضية.

وبموجبه، يمدد الأمر غير الموقع فترة تعليق القرار حتى ليل الخميس، ما يسمح لإدارة ترامب بتجنب استخدام أموال الطوارئ لسداد مليارات الدولارات للولايات حتى تتمكن من توزيع بطاقات التموين على قرابة 42 مليون أميركي يعتمدون على برنامج "سناب".

ومنذ إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية في الأول من تشرين الأول بسبب خلافات مستمرة حول الميزانية بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، أعلنت إدارة ترامب أنها لن تتمكن من تمويل "سناب"، وهو أول توقف للبرنامج منذ إنشائه قبل ستة عقود.

لكن مجلس الشيوخ أقر الاثنين مشروع قانون لتمويل الحكومة الأميركية حتى كانون الثاني/يناير.

ويتطلب مشروع القانون موافقة مجلس النواب الذي يتوقع أن يجتمع الأربعاء لمناقشته والتصويت المحتمل عليه، وتوقيع ترامب، قبل عودة الحياة إلى طبيعتها.