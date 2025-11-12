الرياض - كتبت رنا صلاح - انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة بالعام 2014.

سوريا تنضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

وأعلنت السفارة الأمريكية في دمشق، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش".

وجاء في التدوينة: "هذه لحظة مفصلية بتاريخ سوريا وبالحرب العالمية ضد الإرهاب. سوريا أصبحت رسميا الشريك رقم 90 الذي انضم للتحالف الدولي لهزيمة داعش".

يُذكر أن التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، نفّذ منذ ذلك الحين عمليات عسكرية ضد "داعش" في سوريا والعراق بمشاركة العديد من الدول، غير أن الحكومة السورية لم تكن طرفا فيه.