الرياض - كتبت رنا صلاح - رجّحت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، الأربعاء، أن يكون 42 شخصا قضوا بعد غرق مركب كان يُقل عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية في الثالث من تشرين الثاني الحالي، فيما أُنقذ 7 بعد أن أمضوا ستة أيام في البحر.

الأمم المتحدة: مصرع 42 شخصًا بغرق سفينة قبالة سواحل ليبيا

وقالت الوكالة في بيان: "في الثامن من تشرين الثاني الحالي، نفّذت السلطات الليبية عملية بحث وإنقاذ عقب غرق قارب مطاطي" كان ينقل 49 مهاجرا؛ من بينهم امرأتان بعد خمسة أيام من إبحاره من السواحل الليبية.



وذكر البيان أن عمليات البحث سمحت بإنقاذ سبعة أشخاص.