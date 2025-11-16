الرياض - كتبت رنا صلاح - جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه معارضتهم قيام دولة فلسطينية، عشية تصويت مرتقب في مجلس الأمن الاثنين على مشروع قرار أميركي بشأن غزة يتطرّق إلى إمكان قيام هذه الدولة مستقبلا.

نتنياهو يجدد رفضه قيام دولة فلسطينية

وبخلاف النسخ السابقة، يتضمّن مشروع القرار الجديد الذي يتبنّى خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة، إشارة إلى دولة فلسطينية محتملة مستقبلا، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية بشدة منذ سنوات.

وقال نتنياهو في مستهلّ جلسة الحكومة الأحد، إن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أيّ جزء من الأرض لم تتغيّر"، مؤكدا أنه لا يحتاج في هذا الشأن إلى "دروس من أحد".

وكان وزير المال المتطرّف بتسلئيل سموتريتش قد اتّهمه السبت بـ"الصمت" منذ اعتراف فرنسا وعدة دول أخرى بدولة فلسطين في أيلول.

وكتب سموتريتش عبر منصة إكس "صوغوا فورا ردّا مناسبا وحازما يوضح للعالم بأسره أنه لن تكون هناك أبدا دولة فلسطينية على أراضي وطننا".

من جهته، أعلن وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير على مواقع التواصل الاجتماعي أن حزبه "القوة اليهودية" لن يشارك في "أي حكومة تقبل" بقيام دولة فلسطينية.

كما شدّد وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر عبر منصة إكس على رفضهما المطلق لأي دولة فلسطينية.

ويؤيد مشروع القرار الأميركي خطة ترامب التي أدّت إلى وقف لإطلاق النار في غزة في 10 تشرين الأول بعد عامين من الحرب.

وينصّ مشروع القرار، وفق نسخة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، على السماح بنشر "قوة استقرار دولية" في القطاع الفلسطيني، وعلى منح "لجنة سلام" يفترض أن يترأسها ترامب تفويضا بإدارة غزة مؤقتا حتى نهاية كانون الأول 2027.