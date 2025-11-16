الرياض - كتبت رنا صلاح - استنكرت الأمم المتحدة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لقوات حفظ السلام في لبنان، مؤكدة أنّ هذه القوات تعمل من أجل دعم عودة الاستقرار الذي تؤكد كلّ من إسرائيل ولبنان أنهما يسعيان إليه.

الأمم المتحدة تستنكر استهداف اسرائيل لقوات اليونيفيل

ودعت الأمم المتحدة اسرائيل الى وقف أي سلوك عدواني أو هجمات تستهدف القوات الدولية على المتواجدة بالقرب من الشريط الحدودي في لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق صباح اليوم الأحد النار باتجاه قوات اليونيفيل من دبابة ميركافا، من موقع عسكري أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.

من جهتها، قالت اليونيفيل في بيان إن "هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، مؤكدة أن طلقات من رشاشات ثقيلة استهدفت جنودا من قوات حفظ السلام ما اضطرهم إلى الاحتماء في المنطقة.

وأضافت أن قواتها طلبت من الجيش الإسرائيلي عبر قنوات الاتصال الرسمية وقف إطلاق النار فوراً، مشيرةً إلى أن عناصر اليونيفيل تمكنوا من مغادرة الموقع بأمان انسحاب دبابة الميركافا.