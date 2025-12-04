الرياض - كتبت رنا صلاح - يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس زيارة للهند تستمر يومين سعيا لتعزيز العلاقات الدفاعية فيما تواجه نيودلهي ضغوطا أميركية متزايدة لوقف شراء النفط الروسي.

بوتين يزور الهند لإجراء محادثات في مجالي الدفاع والتجارة

وسيرافق الرئيس الروسي الذي يقوم بزيارته الأولى إلى الهند منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفد يضم وزير دفاعه أندري بيلوسوف في حين ذكرت تقارير إعلامية أنه قد يتم بحث صفقة طائرات مقاتلة.=



ومن المقرر أن يلتقي بوتين مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي الخميس في عشاء خاص، تليه قمة واجتماع عمل في اليوم التالي.



وإلى جانب المسائل الدفاعية، يتوقع أن تكون العلاقات التجارية بين البلدين على جدول الأعمال فيما تتبع نيودلهي نهجا حذرا. ففي حين تعتمد على الواردات الروسية الاستراتيجية، تسعى لتجنب إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط مفاوضات جارية بشأن التعرفات الجمركية.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن توريد أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة إس-400 يحتل "مكانة مهمة على جدول الأعمال".



وتملك الهند حاليا ثلاث وحدات من أنظمة إس-400، فيما تنتظر تسلم وحدتين أخريين بموجب اتفاق أبرم عام 2018 لكنه علّق بسبب غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي أعقبته.



وأفادت تقارير إعلامية في الهند بأن موسكو قد تعرض أيضا إنتاجا مشتركا للطائرات المقاتلة روسية من طراز سوخوي-57.



وتعد الهند من كبرى الدول المستوردة للأسلحة في العالم، وروسيا أحد مورديها الرئيسيين تاريخيا، لكن نيودلهي سعت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.



وانخفضت حصة روسيا من واردات الهند من الأسلحة من 76% بين عامَي 2009 و2013 إلى 36% بين عامَي 2019 و2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.