 العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت الجريدة الرسمية في العراق أنه تقرر تجميد أموال من وُصفوا بـ"الإرهابيين"، من بينهم جماعة العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيينحزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن.

ومن المرجح أن تلقى هذه الخطوة ترحيباً من واشنطن، الساعية إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وتعتبر إيران العراق عنصراً حيوياً من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات، لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى التعرض لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن طهران.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أسبوع أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية".

وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في دول عربية.

ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".