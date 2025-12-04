 إصابة 7 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين شمال الخليل

الرياض - كتبت رنا صلاح - أصيب سبعة فلسطينيين، الخميس، بجروح ورضوض جراء اعتداء للمستوطنين في بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل.

وهاجمت مجموعات من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي الفلسطينيين مجموعة من المزراعين بالحجارة والهراوات وغاز الفلفل السام، بعدما حاولوا الوصول إلى أراضيهم في منطقة وردان ما بين بلدتي بيت أمر وحلحول، مما أدى إلى إصابة سبعة منهم بجروح ورضوض وحالات إغماء، وقد تم نقلهم بواسطة طواقم الإسعاف إلى مستشفى محمود عباس الحكومي في بلدة حلحول.