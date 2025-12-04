الرياض - كتبت رنا صلاح - تراجع العراق عن تصنيف جماعتي الحوثي اليمنية و«حزب الله» اللبناني جماعتين إرهابيتين بعد إعلان الجريدة الرسمية لقائمة تضمنت إدراجهما على قوائم الإرهاب.

العراق يتراجع عن إدراج الحوثيين وحزب الله على قوائم الإرهاب

وقالت لجنة حكومية عراقية إنه تم نشر قائمة غير منقحة لجماعات إرهابية، وإنها تعمل على تصحيح الخطأ. وأضافت اللجنة أن القائمة كانت لكيانات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» فقط.

وقبل هذا التراجع بساعات، أدرج العراق، الخميس، «الحوثيين» و«حزب الله» اللبناني على قائمة الإرهاب.

وقالت الجريدة الرسمية إن لجنة حكومية قررت تجميد أموال الكيانات والأشخاص المرتبطين بـ«الحوثيين» و«حزب الله».

كما تضمن إعلان العراق الذي تم التراجع عنه إدراج أكثر من 100 كيان وشخصية حول العالم على قائمة الإرهاب.

وقالت الجريدة الرسمية إن «تحديث قائمة الإرهاب يأتي بناءً على قرارات رسمية صادرة عن لجنة تجميد الأموال، والمتعلقة بتحديد الكيانات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله».

ويأتي هذا اللغط بعد يوم واحد من دعوة مايكل ريغاس، مساعد وزير الخارجية الأميركي، من وصفهم بـ«الشركاء العراقيين» إلى «تقويض الميليشيات الإيرانية ومنعها من تهديد العراقيين والأميركيين».

ورداً على القرار، الذي تم التراجع عنه لاحقاً، هاجم حسين مؤنس، رئيس حركة «حقوق» التابعة لـ«كتائب حزب الله» العراقية، الخميس، الحكومةَ العراقية، واصفاً إياها بـ«المرتجفة والتابعة، والتي لا تملك الكرامة»، على حد تعبيره.