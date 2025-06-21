تقارير.. ميلان يطيح بلوكا يوفيتش بنهاية الموسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان قرر عدم تمديد عقد مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، ليصبح رحيله عن الفريق مؤكدًا مع انتهاء عقده الحالي في 30 يونيو 2025.

النادي الإيطالي يرفض تفعيل بند التمديد واللاعب يدرس عروضًا من المكسيك والبرازيل

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، فإن إدارة الروسونيري فضّلت عدم تفعيل خيار التجديد لموسم إضافي، لتنتهي بذلك مسيرة يوفيتش في سان سيرو بعد موسمين لم ينجح خلالهما في فرض نفسه كخيار أساسي ضمن التشكيلة.

انضم يوفيتش إلى ميلان صيف 2023 قادمًا من فيورنتينا مقابل نصف مليون يورو، وشارك في 47 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 13 هدفًا. وتُعد أبرز لحظاته بقميص الفريق تسجيله هدفين حاسمين أمام إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا 2025، ليسهم في تأهل ميلان إلى المباراة النهائية.

وتشير التقارير إلى أن المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا قد يخوض مغامرة جديدة خارج القارة الأوروبية، وسط اهتمام جاد من نادي كروز أزول المكسيكي وبوتافوغو البرازيلي، مما يفتح أمامه باب تجربة مختلفة بعيدًا عن أجواء الكرة الإيطالية.