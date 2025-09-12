أخبار اليمن : صواريخ ومسيرات يمنية تهاجم عمق الكيان

صواريخ ومسيرات يمنية تهاجم عمق الكياناعلن جيش العدو الصهيوني عن هجوم جديد بالطائرات اليمنية المسيرة على عدة اهداف ومناطق في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واكد جيش العدو اليوم الخميس تفعيل الإنذارات نتيجة اختراق طائرة مسيّرة منطقة "بئر أورا"

وقال اعلام العدو ان صافرات الإنذار دوت ايضا في منطقة مطار "رامون" نتيجة إطلاق طائرة مسيّرة من اليمن كما دوت صافرات الإنذار تدوي في "إيلات" نتيجة اختراق طائرات مسيّرة قادمة من اليمن.

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت بوقت سابق من اليوم نفسه أنه جرى تفعيل صافرات الإنذار في النقب ووادي عربة، جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وهرع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، ورصدت منصات المغتصبين الصهاينة محاولات اعتراض الصاروخ الفاشلة.*سبتمبرنت

