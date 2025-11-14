مصر تودع منافسات كأس العالم للناشئين إثر خسارتها أمام سويسرا
ودع المنتخب المصري منافسات كأس العالم لكرة القدم للناشئين، وذلك بالخسارة أمام نظيره السويسري،اليوم الجمعة، بنتيجة 1-3، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
وبعد أن احتل المنتخب المصري المركز الثالث في مجموعته وتأهل مع فنزويلا وإنجلترا، وصل إلى دور الـ32 باعتباره من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، ليلتقي بسويسرا متصدرة المجموعة السادسة بسبع نقاط بعد فوزين على المكسيك وكوت ديفوار وتعادل مع كوريا الجنوبية.
وتقدم المنتخب السويسري في الدقيقة 15 عن طريق نفيو شيرر، قبل أن يضيف إيثان بروشينز الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وضاعف المنتخب السويسري من تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق جيل ستيل في الدقيقة 58، فيما سجل أنس رشدي هدف "حفظ ماء الوجه" لمصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وسيلتقي المنتخب السويسري في دور الستة عشر مع الفائز من مواجهة أخرى تقام اليوم بدور الـ32 وتجمع بين إيرلندا وكندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تودع منافسات كأس العالم للناشئين إثر خسارتها أمام سويسرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.