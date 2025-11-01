أخبار اليمن : القبض على المتهمين بقتل وفاء الباشا

القبض على المتهمين بقتل وفاء الباشاألقت شرطة العاصمة القبض على جميع المتهمين في جريمة مقتل المواطنة وفاء صدام حامد الباشا (35 عاماً)، التي وقعت مساء الجمعة 31 أكتوبر، بجوار مبنى وزارة الإعلام في أمانة العاصمة.

وذكرت شرطة العاصمة أن المجني عليها كانت تتواجد داخل سيارتها نوع (كيا سول)، حين أقدم المدعو محمد جبران سويد القيسي (20 عاماً) والمدعو عصام محمد يحيى العقيدة على كسر نافذة السيارة والاعتداء عليها ما أدى إلى تجمّع عدد من سكان الحي.

وأضافت أن المتهم الثاني أجبر المجني عليها على الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة، وتولى قيادة السيارة محاولاً الفرار من المكان، وخلال ذلك قام المدعو عبدالرحمن ماجد محمد السويدي – وهو أحد سكان الحي – بإطلاق النار على السيارة، ما أسفر عن إصابة المجني عليها بطلقٍ ناري أدى إلى وفاتها على الفور.

وأشارت شرطة العاصمة إلى أن المتهم عصام العقيدة أوقف السيارة بعد اكتشاف مقتل المجني عليها، ولاذ بالفرار، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها فور تلقي البلاغ، وانتقلت إلى موقع الجريمة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكّنت من ضبط جميع المتورطين في الواقعة.

وأكدت شرطة العاصمة أن التحقيقات ما تزال جارية لاستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.