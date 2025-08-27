ارتفاع أسعار الذهب 0.5%
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.
حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ 3382.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس الجاري.
كما أنهت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر التعاملات مرتفعة 0.5 بالمائة عند 3433 دولارًا.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 38.52 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1340.88 دولار.
أما البلاديوم فارتفع 1.5 بالمائة ليصل إلى 1102.65 دولار، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو الماضي.
