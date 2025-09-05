الذهب يتجه لأفضل مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لأفضل مكاسب أسبوعيةارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر وسط تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر سبتمبر الجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 3550.41 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3578.50 دولار، والذي سجله في جلسة يوم الأربعاء الماضي.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3609.10 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس بنحو 3 بالمئة حتى الآن، وهو في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 40.70 دولار للأوقية فيما كسب البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1382.18 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1129.12 دولار.