النجم المصري يواصل نجاحاته بعد طرح ألبوم "ياه" وتحقيقه ملايين المشاهدات

القاهرة - محمد ابراهيم - تامر عاشور يتألق الليلة في أبوظبي بحفل غنائي ضخم

حفل تامر عاشور في أبو ظبي

يحيي النجم تامر عاشور، مساء اليوم الأحد، حفلًا غنائيًا كبيرًا في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة الحفلات التي يشارك بها كبار نجوم الغناء والطرب في الوطن العربي. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث ينتظر الجمهور باقة من أجمل أغنياته التي لطالما ارتبطوا بها خلال مشواره الفني.

ذكريات النجاح في ليبيا

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه عاشور في شهر أغسطس الماضي، عندما شارك مع الفنان بهاء سلطان في إحياء حفل استثنائي ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي بليبيا.

وقد شهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث امتلأت القاعات حتى آخر مقعد، في مشهد يعكس مكانة النجمين الكبيرة لدى عشاق الطرب العربي.

ألبوم "ياه".. تريند السوشيال ميديا

النجاح الفني لعاشور لم يتوقف عند الحفلات، بل امتد إلى الساحة الغنائية بطرح أحدث ألبوماته الذي يحمل اسم "ياه"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية. الألبوم ضم 12 أغنية متنوعة تعاون فيها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق فور طرحه صدى واسعًا على السوشيال ميديا، حتى أصبح حديث الجمهور والنقاد على حد سواء.

قائمة أغانٍ تعلق بالأذهان

تضمن الألبوم أغنيات مميزة لاقت تفاعلًا واسعًا أبرزها:

"ياه"

"الله يحنن"

"حبيبي القديم"

"حبك رزق"

"أنا مكرهتوش"

"يوم ما تنسى"

"قصر بعيد"

"مرتحناش"

"ماشيين"

"جم شرفوا"

"متعملهاش حكا"

"مش بعرف أنام"

وقد أشاد متابعو عاشور بقدرة الألبوم على المزج بين الرومانسية العاطفية والكلمات البسيطة العميقة، مع موسيقى تواكب العصر وتلبي ذوق مختلف الأجيال.

حضور عربي مميز

ينتظر أن يشهد حفل أبوظبي الليلة تفاعلًا جماهيريًا خاصًا، حيث يمتلك عاشور قاعدة جماهيرية عريضة في الإمارات والخليج العربي. ومن المتوقع أن يقدم مجموعة من أشهر أغنياته القديمة إلى جانب أعماله الجديدة من ألبوم "ياه"، ليصنع حالة من التواصل الفني والوجداني مع جمهوره.

بهذا يواصل تامر عاشور مسيرته الناجحة، مثبتًا أنه أحد أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، وصاحب حضور قوي على المسرح يضعه دائمًا في صدارة التريند.

أسعار التذاكر ونظام الحجز

تُباع تذاكر حفل تامر عاشور في أبوظبي عبر المنصة الإلكترونية Platinumlist، وهي المنصة الرسمية المعتمدة لبيع التذاكر للحفل.

الفئات والأسعار

تتفاوت أسعار التذاكر حسب الفئة والموقع داخل القاعة، وتبدأ الأسعار من 595 درهم إماراتي للفئات الاعتيادية.

كما ذكرت بعض المصادر أيضًا فئات إضافية وتقسيمات سعرية مثل:

فئة أولى: نحو 281.96 درهم

فئة ثانية: نحو 168.61 درهم

فئة ثالثة: نحو 83.60 درهم

فئة رابعة: نحو 55.26 درهم

من الجدير بالذكر أن بعض التذاكر قاربت على النفاد مع اقتراب موعد الحفل، مما قد يرفع الطلب ويُقلل الخيارات المتاحة أمام الراغبين في الحضور.

كيفية الحجز وملاحظات

يُمكن الحجز عبر الموقع الرسمي لمنصة Platinumlist، حيث تعرض التذاكر حسب الفئة والمقاعد المتوفرة.

يُنصَح بالحجز المبكر لتفادي نفاد التذاكر، لا سيما الفئات المميزة والقريبة من المسرح، كون عدد المقاعد المحدودة يتوزّع بسرعة مع ارتفاع الطلب.

قد تفرض الجهة المنظمة شروطًا لاسترجاع التذاكر أو تبديلها، حسب سياسة المنصة أو الجهة المنظمة — لذا يُفضل الاطلاع على الشروط قبل الشراء.

التذاكر تُعرض غالبًا بنظام الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وقد تتطلب تأكيدًا فوريًا لاحتفاظ المقعد.

خريطة الموقع وكيفية الوصول إلى Space42 Arena

يقع Space42 Arena في منطقة الراحة (Al Raha Beach) بمدينة أبوظبي، وتحديدًا في شارع Al Rahah ضمن الكود البريدي RBW4.

الموقع يتميز بسهولة الوصول إليه، سواء من مطار أبوظبي أو من قلب المدينة.

من مطار أبوظبي

يبعد المسرح نحو 7 كيلومترات فقط عن مطار أبوظبي، أي نحو 10 دقائق بالسيارة تقريبًا. يُمكن الوصول عبر التوجه نحو شارع Al Mireef، ثم الانعطاف نحو Al Rahah Street، وستجده على الجانب الأيمن.

من وسط أبوظبي

بالانطلاق من كورنيش أبوظبي أو وسط المدينة، يمكنك السير على شارع الشيخ زايد (E10) باتجاه منطقة الراحة، ثم الخروج عند Al Raha Boulevard، متابعًا إلى شارع Al Rahah الذي يؤدي مباشرة إلى الموقع.

كما يمكن استخدام وسائل النقل العامة إلى محطات قريبة، ثم استقلال تاكسي أو مركبة مخصصة للوصول إلى Arena بسهولة.

مواقف السيارات والبدائل

يوفّر Space42 Arena مواقف سيارات تتسع لما يقرب من 1000 سيارة تقريبًا لزائري الفعاليات.

كما توجد مواقف للـ VIP ومداخل مخصصة للضيوف المميزين.

يفضَّل الوصول مبكرًا قبل موعد الحفل لتفادي الزحام وتأمين موقف مناسب.