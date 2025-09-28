نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السعودية تشدد على استقرار السودان وتطالب بإنهاء حرب أوكرانيا عبر الحوار في المقال التالي

في رسالة دبلوماسية جديدة تعكس دورها المحوري في القضايا الإقليمية والدولية، أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية استقرار السودان وضرورة دعم الحلول السلمية لإنهاء أزمته، كما دعت إلى وقف الحرب في أوكرانيا عبر تسوية سلمية تحقق الأمن والاستقرار على مستوى العالم.

دعم استقرار السودان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تولي أهمية قصوى لدعم استقرار السودان، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة الراهنة عبر الحوار والحلول السلمية، بما يضمن وحدة السودان وحماية شعبه من تداعيات الصراع.

وأشار الوزير إلى أن استقرار السودان يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وأن المملكة ستواصل دورها في دعم المبادرات التي تسعى لإنهاء الحرب وتحقيق التنمية المستدامة للشعب السوداني.

دعوة لوقف حرب أوكرانيا

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية السعودي إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة الأوكرانية عبر الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا، بما يحقق الأمن والاستقرار الدوليين ويحد من التأثيرات السلبية للحرب على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والغذاء.

وأكد بن فرحان أن المملكة تؤمن بأن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لاحتواء الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن استمرار الحرب يفاقم من الأوضاع الإنسانية ويضر بمصالح الشعوب.

دور السعودية في تعزيز الاستقرار الدولي

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص المملكة على لعب دور محوري في حل النزاعات الإقليمية والدولية، ودعم مبادئ الأمن والسلم الدوليين. كما تعكس الموقف السعودي الثابت في تبني الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار كبديل عن الصراعات المسلحة التي تهدد الاستقرار العالمي.

رسائل السعودية بشأن السودان وأوكرانيا تعكس سياسة واضحة تقوم على دعم الاستقرار، وتشجيع الحوار، والالتزام بالحلول السلمية. وهي مواقف تؤكد مكانة المملكة كدولة مؤثرة وفاعلة على الساحة الدولية، حريصة على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.