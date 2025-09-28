تامر حسني يحيي تراث عبد الوهاب ويواصل انتصاراته الغنائية مع "ملكة جمال الكون"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك النجم تامر حسني جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو عفوي ظهر فيه وهو يدندن لأول مرة بإحدى أغنيات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وعلق قائلا: "في الطريق طلبت معايا لأول مرة أغني لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وللأجيال الحالية أحب أعرفكم إن الراجل ده أسطورة مبتتكررش كتير، وهو أول من طور في الموسيقى العربية"، في إشارة منه إلى قيمة عبد الوهاب الفنية والتاريخية.

ويأتي هذا التفاعل بعد أيام من احتفال تامر حسني بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته "ملكة جمال الكون" مع الفنان الشامي، والتي تصدرت قوائم الاستماع في مصر وعدة دول عربية عام 2025، لتتحول إلى واحدة من أكثر الأغاني رواجًا على مختلف المنصات الموسيقية، مسجلة ملايين المشاهدات والاستماعات.

الفنان الشامي بدوره أعرب عن فخره بالتعاون مع تامر حسني، واصفًا التجربة بأنها نقطة تحول في مشواره الفني، بعد عام حافل بالحفلات بين مصر والسعودية وتونس والكويت ولبنان، وصولًا إلى جولات أوروبية ناجحة.

ولم يتردد تامر في إعادة نشر كلمات الشامي عبر "ستوري" إنستجرام، موجها له رسالة دعم مؤثرة قال فيها: "الله يوفقك يا حبيبي، ودايما كل سنة أعلى من اللي قبلها، أنت فنان حقيقي وتستاهل كل الخير."

يذكر أن تامر حسني كان قد أشعل صيف 2025 بأحد أقوى حفلات مهرجان ليالي مراسي في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري ضخم، حيث شاركه الشامي على المسرح في تقديم أغنية "ملكة جمال الكون"، وسط تفاعل حماسي عكس مكانة الأغنية ونجاحها الكبير.

