نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجر رشيد.. مفتاح أسرار الحضارة المصرية القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شامبليون يفتح باب علم المصريات ويكشف الغموض بعد 1600 عام

شهد العالم في مطلع القرن التاسع عشر حدثًا مفصليًا غيّر مسار دراسة التاريخ الإنساني، حين أصبح حجر رشيد البوابة الذهبية لفك ألغاز الحضارة المصرية القديمة. فبعد أن توقفت الكتابة بالهيروغليفية وإغلاق المعابد في القرن الرابع الميلادي، تحولت نقوش الفراعنة إلى رموز غامضة ظلّت مبهمة لأكثر من 1600 عام، لتنتشر نظريات مغلوطة حول الأهرامات وأسرار الفراعنة.

اكتشاف غير العالم

خلال الحملة الفرنسية على مصر (1798–1801) تم العثور على حجر رشيد في منطقة رشيد بمحافظة البحيرة. الحجر حمل نصًا واحدًا مكتوبًا بثلاثة خطوط: اليونانية، الديموطيقية، والهيروغليفية، ليصبح الأمل الوحيد لفك رموز أقدم حضارة باقية على وجه الأرض.

شامبليون.. بطل اللحظة

بعد أكثر من 20 عامًا من الدراسات والمقارنات، أعلن العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون عام 1822 نجاحه في قراءة الهيروغليفية. وبذلك وُلد علم جديد هو علم المصريات (Egyptology)، الذي سرعان ما أصبح واحدًا من أهم العلوم الإنسانية عالميًا.

من الطلاسم إلى التاريخ

نجاح شامبليون لم يكن مجرد كشف لغوي، بل كان مفتاحًا لإعادة قراءة آلاف النصوص المنقوشة على جدران المعابد والبرديات والمقابر. هذا الاكتشاف أتاح للعلماء دراسة تفاصيل دقيقة من حياة المصريين القدماء: من النظام الأسري وتربية الأطفال، إلى الطب والعلوم والفنون والطقوس الدينية.

جيل جديد من الرواد

فتح شامبليون الطريق أمام جيل كامل من علماء المصريات في القرن التاسع عشر، مثل الألماني ريتشارد لبسيوس مؤسس أول معهد لدراسة علم المصريات بجامعة برلين عام 1842، والفرنسي أوجست ماريت الذي أنشأ مصلحة الآثار المصرية. هؤلاء العلماء ساهموا في حفظ التراث وكشف أسرار الحضارة المصرية للعالم.

أهمية عالمية

يرى الباحثون أن مصر لم تقدم للعالم مجرد آثار، بل أسست أول دولة مركزية في التاريخ، واحتفظت بتراث موثق بدقة عبر آلاف السنين.

وعلى عكس حضارات بابل وآشور وفينيقيا التي طُمست آثارها، ظلت آثار الفراعنة شاهدة على التاريخ، لتجعل من علم المصريات واحدًا من أغنى وأهم العلوم في العالم، بل والأعرق علي الإطلاق، ويتغني العالم بها حتي الآن.