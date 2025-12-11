انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية

انخفاض طفيف للأسهم الأوروبيةانخفضت الأسهم الأوروبية قليلاً، اليوم عند الفتح بضغط من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات ضعيفة لنتائج شركة تقنية المعلومات الأمريكية "أوراكل" مما طغي على أثر تصريحات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جاءت أقل تشددًا من المتوقع.

وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0,3. كما تراجعت كبرى بورصات المنطقة أيضًا وهبط المؤشر "فاينانشال تايمز" في لندن 0,1 بالمائة و "كاك" الفرنسي بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع التكنولوجيا 0,9 بالمائة مع هبوط سهم "ساب" الألمانية 2,5 بالمائة، وذلك إثر توقعات من "أوراكل" الأمريكية، أمس بأن تأتي المبيعات والأرباح أقل من تقديرات المحللين، كما رفعت الشركة من تقديراتها لحجم الإنفاق.