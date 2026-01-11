بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بـ 47.06 نقطة، أي بنسبة 0.53 في المئة، ليبلغ مستوى 8791.02 نقطة.
وتم تداول 287.7 مليون سهم، عبر 17471 صفقة نقدية بقيمة 69.5 مليون دينار كويتي (212 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ27.85 نقطة، أي ما يعادل 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 8129.48 نقطة من خلال تداول 126.5 مليون سهم عبر 9404 صفقات نقدية بقيمة 17.5 مليون دينار (53.3 مليون دولار).
كما تراجع مؤشر السوق الأول بـ54.08 نقطة، أو 0.57 في المئة، ليبلغ مستوى 9389.64 نقطة من خلال تداول 161.2 مليون سهم عبر 8067 صفقة بقيمة 51.9 مليون دينار (158.2 مليون دولار).
وفقد مؤشر /رئيسي 50/ نحو 26.27 نقطة، أي ما نسبته 0.30 في المئة، ليبلغ مستوى 8615.31 نقطة من خلال تداول 78.7 مليون سهم عبر 5621 صفقة نقدية بقيمة 12.15 مليون دينار (37 مليون دولار).
