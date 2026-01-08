الرياض - كتبت رنا صلاح - يرغب العديد من الأشخاص في الحصول على أسنان بيضاء بدون الذهاب إلى دكاترة الأسنان، كما يتم استخدام قشر البرتقال في تبيض الأسنان فقد أوضح مجموعة من الأشخاص أنه واحد من المواد الفعالة في تبييض الأسنان، لذلك سنوضح من ال سعودي اون مجموعة من المعلومات حول تبييض الأسنان من خلال قشر البرتقال.

هاتي قشر برتقال والمكونين دول وافركي بيهم أسنانك وهتوفري جلسات التببيض عند الدكاترة!

قشر البرتقال يعتبر واحد من المواد الفعالة في تبيض الأسنان، كما أنه يقلل من اللون الأصفر المتراكم في الأسنان فهو يحتوي على مركب الليمونين الذي يساعد في تقليل تواجد البقع على الأسنان، ولكن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل تبييض الأسنان، سنوضح ذلك فيما يلي:

هاتي قشر برتقال والمكونين دول وافركي بها أسنانك

افرك أسنانك بقشر البرتقال من الجزء الأبيض المتواجد بالقشر لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 3 دقائق.

اغسل أسنانك بالماء الفاتر.

كرر ذلك مرتين في الأسبوع من أجل الحصول على نتائج جيدة وأسنان ذات اللون الأبيض.

الحقيقة العلمية وراء تبييض الأسنان بقشر البرتقال

هناك العديد من الدراسات العلمية التي تحدثت عن تبيض الأسنان من خلال قشر البرتقال ومي تأثير البرتقال على الأسنان، سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول ذلك:

قشر البرتقال يحتوي على أحماض قوية قد تسبب تأكل مينا الأسنان في حالة استخدام المتكرر وهي واحدة من الأمور التي تجعل أسنانك أكثر حساسية وعرضة للتسوس.

الأحماض المتواجده في البرتقال قد يسبب تهيج في أنسجة اللثة مما ي ؤدي إلى وجود التهابات أو العديد من المشاكل الصحية في الفم.

قد يتسبب قشر البرتقال ي حدوث حساسية في الفم مما يجعل تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة تجربة مؤلمة.

يؤدي الاستخدام المفرط إلى العديد من الأضرار في البنية الأسنان مما قد يتطلب العديد من العلاجات المكلفة.

قشر البرتقال يعتبر واحد من أنواع الحمضيات، كما أنه يعتبر واحد من أنواع الطرق التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص من أجل تنظيف وتبييض الاسنان، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول طريقة استخدامها مع توضيح الحقيقة العلمية وراء تبييض الأسنان بقشر البرتقال.