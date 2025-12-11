بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 43.21 نقطة بنسبة بلغت 0.48 بالمئة ليبلغ مستوى 9058.21 نقطة. وتم تداول 405.3 مليون سهم عبر 24205 صفقات نقدية بقيمة 98.8 مليون دينار (نحو 301.3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35.35 نقطة بنسبة بلغت 0.43 بالمئة ليبلغ مستوى 8268.58 نقطة من خلال تداول 240.6 مليون سهم عبر 14816 صفقة نقدية بقيمة 38 مليون دينار (نحو 115.9 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 47.28 نقطة بنسبة بلغت 0.49 بالمئة ليبلغ مستوى 9701.34 نقطة من خلال تداول 164.7 مليون سهم عبر 9389 صفقة بقيمة 60.8 مليون دينار (نحو 185.4 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 10.52 نقطة بنسبة بلغت 0.12 بالمئة ليبلغ مستوى 8612.54 نقطة من خلال تداول 129 مليون سهم عبر 7262 صفقة نقدية بقيمة 20.5 مليون دينار (نحو 62.5 مليون دولار).