بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بـ 25.26 نقطة، أي بنسبة 0.28 في المئة، ليبلغ مستوى 9083.47 نقطة.

وتم تداول 313.2 مليون سهم، عبر 19964 صفقة نقدية بقيمة 82.15 مليون دينار كويتي (250.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 77.73 نقطة، أو 0.94 في المئة، ليبلغ 8346.31 نقطة من خلال تداول 162.2 مليون سهم عبر 11993 صفقة نقدية بقيمة 30.2 مليون دينار (92.11 مليون دولار).

كما أضاف مؤشر السوق الأول 13.71 نقطة، ما يعادل 0.14 في المئة، ليبلغ 9715.05 نقطة، من خلال تداول 151 مليون سهم عبر 7971 صفقة بقيمة 51.8 مليون دينار (157.9 مليون دولار).. فيما كسب مؤشر /رئيسي 50/، نحو 34.55 نقطة، أي نسبة 0.40 في المئة، ليبلغ مستوى 8647.09 نقطة من خلال تداول 80.3 مليون سهم عبر 5174 صفقة نقدية بقيمة 15.2 مليون دينار (46.3 مليون دولار).