ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد انخفاضها بنسبة أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، إذ طغت المخاوف من احتمال تعطل الإنتاج بسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.37 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 57.67 دولار للبرميل.
ومن المرجح أن تنخفض إيرادات النفط والغاز الحكومية الروسية في ديسمبر بنحو النصف مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 410 مليارات روبل (5.12 مليار دولار أمريكي)، وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع قيمة الروبل وقد يُسهم اتفاق سلام محتمل في زيادة إمدادات النفط الروسية، الخاضعة حاليا لعقوبات من الدول الغربية.
وعلى صعيد المعروض، خفضت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عدد منصات حفر النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع.
