بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بواقع 55.73 نقطة أي بنسبة 0.62 في المئة ليبلغ مستوى 8965.23 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 354.12 مليون سهم عبر 22318 صفقة نقدية بقيمة 102.2 مليون دينار كويتي (نحو 311.7 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 14.22 نقطة أي بنسبة 0.17 في المئة ليبلغ مستوى 8272.07 نقطة من خلال تداول 176.7 مليون سهم عبر 11825 صفقة نقدية بقيمة 32.6 مليون دينار (نحو 99.4 مليون دولار).
كما تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 68.63 نقطة أي بنسبة 0.71 في المئة ليبلغ مستوى 9580.20 نقطة من خلال تداول 177.3 مليون سهم عبر 10493 صفقة بقيمة 69.6 مليون دينار (نحو 212.2 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 35.48 نقطة أي بنسبة 0.41 في المئة ليبلغ مستوى 8565.34 نقطة من خلال تداول 104 مليون سهم عبر 6374 صفقة نقدية بقيمة 18.5 مليون دينار (نحو 56.4 مليون دولار).
