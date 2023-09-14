انت الأن تتابع خبر رانية يوسف: أرتدي ما يعجبني .. وأنا مختلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة المصريّة رانيا يوسف جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن وصفها بالجريئة، حيث أكدت أنها ليست جريئةً لكنّها مختلفة، وأنها لا تحاول إثارة الجدل بل تتصرف على طبيعتها وترتدي ما يعجبها.

وأضافت رانيا أن تصرفها هذا يُعد غريبًا في المجتمع المصري، لأنّه مجتمع محافظ، مشيرةً إلى أنّها نشأت في بيئة مختلفة شجّعتها على حرية الاختيار، مؤكدة أنّها تنقل هذه الحرية لابنتيها فلا تتدخل في ملابسهما أو دراستهما.



يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، مسلسل “عالم تاني”، وهو من بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، مروة عبد المنعم.