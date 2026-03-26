تفاصيل خبر عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مارس 2026 10:06 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تتضمن ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام

نلتزم بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة

وصرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر وتدعم النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تأتي في مقدمة أولويات الإنفاق العام، مع الالتزام بآليات التحوط لمواجهة أي تحديات أو مخاطر محتملة.

لدينا 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار

نعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح الوزير أن هناك 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على أولويات المواطنين.

3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا

2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه

6% زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه

وأضاف أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، ورفع المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع

كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027

تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي

كما أشار إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بنتائج فعلية على أرض الواقع، مؤكدًا استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي، بما يسهم في خفض الدين وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وتقليص نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.