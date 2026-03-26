صحيفة وول ستريت : مخاوف إسرائيلية من صدور قرار مفاجئ من ترامب بإنهاء حرب إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 10:23 مساءً - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مصادر مطلعة أن المسئولين الإسرائيليين باتوا مقتنعين بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يسعى قريبًا إلى إنهاء الحرب في إيران، في تحول محتمل بمسار التصعيد العسكرى.

وبحسب التقديرات العسكرية الإسرائيلية، فإن قدرات طهران على تهديد إسرائيل أو المصالح الأمريكية تراجعت بشكل ملحوظ، إلا أنه لا يمكن القضاء على القوة العسكرية الإيرانية بالكامل خلال العملية الحالية.

في المقابل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن القيادة الإسرائيلية تواجه صعوبة في قراءة توجهات ترامب، وسط حالة من الغموض بشأن مدة استمرار الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك تقديرًا واضحًا للمدة المتبقية للصراع، في ظل تباين المؤشرات القادمة من واشنطن.