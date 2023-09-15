بعد احتفاله بعيد ميلاده.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ يوسف الشريف وأهم الجوائز التي نالها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر النجم يوسف الشريف محركات بحث جوجل، نطرًا لاحتفاله بعيد ميلاده أمس، وكثيرا من الفنانين يفاجأون جمهورهم بأسمائهم الحقيقية، ووراء كل اسم مستعار قصة ولغز، وسوف يبرز دوت الخليج الفني الاسم الحقيقي لـ يوسف الشريف وأهم الجوائز الذي نالها.

من هو يوسف الشريف؟



اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، اختاره المخرج شريف صبرى ليقوم بدور البطولة في فيلم "7 ورقات كوتشينة" وهو الذي قام بتغير اسمه





ولد يوسف الشريف في القاهرة في 14 سبتمبر 1978، لأب يعمل في الجيش، لعب في فريق الناشئين في النادى الأهلى المصري، ولكن أصيب قبل تصعيده للفريق الأول أبعدته عن الملاعب، ثم اتجه إلى العمل في مجال الإعلانات، وتخرج من كلية الهندسة بجامعة عين شمس قسم ميكانيكا دفعة عام 2002.

زواج يوسف الشريف



تكللت قصة يوسف الشريف وانجي علاء بالحب والمودة فانتهت علاقتهما بالزواج عام 2009 ثم أنجب يوسف الشريف بعد ذلك توأمه عبد الرحمن وعبد الله، إضافة إلى جنا.

تعرف على قائمة جوائز يوسف الشريف



يستحق النجم يوسف الشريف جائزة في الأخلاق بجانب الجوائز الذي نالها، ومن أهم هذه الجوائز

جائزة أفضل فيلم في دير جيست عن العالمي.

جائزة أفضل مسلسل في دير جيست عن المواطن X.



جائزة أفضل مسلسل من مهرجان بورسعيد عن مسلسل رقم مجهول.



جائزة أفضل ممثل من مهرجان ART عن مسلسل اسم مؤقت.



جائزة أحسن ممثل في قنوات النيل المتخصصة عن مسلسل الصّياد عام 2014،

جائزة أفضل ممثل من مجلة كاريزما عن مسلسل الصّياد.

جائزة أفضل ممثل من مجلة سيدتي عن مسلسل الصّياد.



جائزة الإبداع من مؤسسة الأهرام عن مسلسل كفر دلهاب.



جائزة الإبداع والتميز من الدير جيست عن مسلسل النهاية، وغيرها من الجوائز.