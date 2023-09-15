بعد تصدرها التريند.. جماهير السوشيال ميديا يساندون غادة عبد الرازق لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت النجمة غادة عبد الرازق أن تخلق جو ملئ بالإثارة والتشويق خلال أحدث إصداراتها الجديدة، والذي تحمل اسم "حدث بالفعل"، وتصدر المسلسل تريند في أغلب الدول العربية، وحاز على إعجاب الجماهير.

الجمهور يرفع القبعة لأبطال “حكاية تحت الحزام"

ومن جانبه، لم تسلم النجمة غادة عبد الرازق وفريق العمل من تعليقات الإيجابية لدى الجمهور، وتنوعت ا لاراء ما بين مؤيد ومعارض، وكانت من بين أبرز التعليقات غادة عبد الرازق ملكة التمثيل، بجد أبدعتم شابوووه لفريق العمل، حرام عليكي ما صدقنا نخلص من سفاح الجيزة جيتلنا انتي، غادة عبد الرازق مثلث دور الحماة الغيورة بكل براعة دون أي ملل وغيرها من التعليقات.

ويبرز “دوت الخليج الفني” في السطور التالية، مسلسل "حدث بالفعل"

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل

يعرض مسلسل حدث بالفعل كل أسبوع في يوم الأربعاء، في موعد ثابت ليكون موعد الحلقة القادمة من مسلسل حدث بالفعل في يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري.



تفاصيل مسلسل حدث بالفعل

يتكون مسلسل حدث بالفعل من 15 حلقة، حيث أن كل 3 حلقات لها قصة منفصلة عن التي تليها، ليعرض المسلسل على مدار حلقاته 5 قصص مختلفة، ويتناول الجوانب النفسية والاجتماعية للشخصيات وأنماط حياتهم مع الآخرين.



و تدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة، ويضم 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية.

أبطال مسلسل حدث بالفعل



يشارك في بطولة مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام"، غادة عبد الرازق، ماجد المصري، سينيتا خليفة، رنا رئيس، أحمد عبد الله محمود، بسنت حاتم، بسمة سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

