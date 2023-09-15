القبض على جابر وقتل والدته.. ملخص الحلقة الثامنة والأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت منصة شاهد الرقمية أمس ابخميس الحلقة الثامنة والأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة" وسرعان ما تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا ملخص لأبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "سفاح الجيزة".

أبرز أحداث الحلقة الثامنة والأخيرة من "سفاح الجيزة"

بدأت الحلقة الثامنة والأخيرة من مسلسل سفاح الجيزة باستكمال الضابط حازم التحريات ومحاولة الوصول إلى جابر لكي يقبض عليه وينقذ نجله منه، وينفذ ما يريده جابر منه لكي يسلمه نجله، وبعد تفكير كثير من الضابط حازم يقرر أن ينفذ خطة جابر ولكنه يستعين بأحد الضباط ويرسل إليهم طريق جابر.

وتنتقل الأحداث إلي الضابط حازم وهو يأخذ والدة جابر لكي يأخذها إلى جابر، وعند وصوله إلى جابر يري نجله تحت تهديد السلاح ويطلب جابر منه أن يترك والدته ويرمي سلاحه.

ويطلب جابر من والدته أن يذهبان سويًا خارج البلاد فترفض وتحدث بينهم مواجهة وتبدأ تتحدث والدته عن معاناتها السابقة في الماضي وأن جابر هو سبب كافة مشاكلها وازمتها فيقول لها جابر أنها هي السبب فيما حدث له ووصله إلى هذا الوضع ويقول لها عما كانت تفعله معه في طفولته.

ويحاول جابر أن يطلق الرصاص على الضابط حازم فتأتي الطلقة في والدته ويأتي الضابط حازم إليه منفعلًا ويقوم بضربه وتأتي باقي القوات وتقبض عليه.

ويكتب في نهاية الحلقة "أنه قد تم القبض على جابر وتم إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية، وبعدما صدر ضده عدة أحكام بالاعدام والتي مازالت قيد التنفيذ"

وظهر في آخر الحلقة شخص جديد وجابر يقول له على مكان الأموال ويتحدث إليه أن يأخذ تلك الأموال ويبدأ من جديد.



ما هي تفاصيل مسلسل "سفاح الجيزة"؟

مسلسل "سفاح الجيزة" هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام.

ومسلسل "سفاح الجيزة" هو من المسلسلات التي تندرج تحت قائمة المسلسلات القصيرة حيث تتكون حلقاته من 8 حلقات فقط.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بلقب «سفاح الجيزة»، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي.

من هو فريق عمل مسلسل "سفاح الجيزة" ؟

يشارك في بطولة مسلسل «سفاح الجيزة» نخبة من نجوم الفن منهم: « أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.

