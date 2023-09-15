محمد حفظي: فراج يسعى لتحسين حياته خلال أحداث "فوي فوي فوي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث محمد حفظي، منتج فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، عن أسباب حماسه لإنتاج العمل الذي طرح الفترة الأخيرة في جميع السينمائي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر قناة نجوم إف إم.

وقال محمد حفظي، خلال حلول الفنان محمد فراج، والمخرج عمر هلال، في البرنامج: "أنا من نوع المنتجين اللي بيركز على مستوى الحكي وهي كانت ممتعة وسينمائية وبصرية في الفيلم، رغم أنه يتناول موضوع له علاقة بهجرة غير شرعية والقصة جدية، ولكن الموضوع تم تناوله ببساطة وبحرفية عالية، وعمر هلال في بدايته كمخرج إعلانات لديه عمق ودراية جيدة بالسينما العالمية ودائم الاطلاع والقراءة".

محمد حفظي: فراج يسعى إلى أن يُحسن حياته لذلك هو البطل للعمل

وتابع محمد حفظي: "محمد فراج كان من أوائل الناس اللي شعرنا إنه لديه الخليط في هذه الشخصية، و(حسن) شخص بتاع شارع ولكن يمكن تتعاطف معه لأنه يسعى إلى أن يُحسن حياته، وكان مهما يكون شخصا ساحرا، وهذا كله موجود في فراج كبطل للعمل".

محمد حفظي: بدايات العمل مبشرة وردود الفعل الأولية فاقت توقعاتي

وأكمل: "بدايات العمل مبشرة وردود الفعل الأولية فاقت توقعاتي، ومقياس الحقيقي لنجاح أي عمل مش لحظة نزوله ولكن يمكن بعد 5 سنوات نشعر أنه ما زال عايش وموجود والناس تتحدث عنه".

أحداث فيلم فوي فوي فوي

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، فيقرر ادعاء فقدان البصر من أجل المشاركة في بطولة خاصة بكرة القدم للمكفوفين، كما تجسد نيللي كريم شخصية كاتبة صحفية تقوم بالكتابة عن الفريق، الفيلم من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، أمجد الحجار، حنان يوسف وغيرهم ومن إخراج عمر هلال.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.