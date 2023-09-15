داليا مصطفى تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها وجمهورها بصورة جديده لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت داليا وهي ترتدي فستان باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياجًا هادئا.

والجدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.

أحداث مسلسل "علاقة مشروعة"

وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه إهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

تصريحات داليا مصطفى



وأعربت داليا مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المؤلفة سماح الحريري،و المخرج خالد مرعى فهو مخرج كبير وموهوب، وقالت في بيان صحفي لها مؤخرًا:" جميع كاست هذا العمل متميزين لأبعد الحدود، وبيشتغلوا على نفسهم ويطورا من مهاراتهم من عمل لآخر، وجميعهم ملتزمين جدًا في حضورهم ومواعيدهم وأدوارهم فهم نجوم من الطراز الرفيع لهذا الجيل".

نجوم مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” اجتماعي مكون من 15 حلقة، يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصري، في إطار رومانسي تشويقي، بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مي عمر، ميمي جمال، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وآخرين، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي.

علقت الفنانة داليا مصطفى، على دورها في مسلسل "علاقة مشروعة"، قائلة: "عندما تمثل أمام فنان كبير سيظهر المشهد عالى وكبير، والعكس إذا قدمت دورًا أمام ممثل ضعيف فسيظهر المشهد متواضع".