أحمد فهمي يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء مسلسل "سفاح الجيزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة إلى جمهوره وذلك جاء عقب عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "سفاح الجيزة" اليوم عبر منصة شاهد الرقمية، حيث نشر صورة له من كواليس المسلسل وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق عليها قائلًا: "النهاردة خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع إلى كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب وكان نفسي دا يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين علي العمل من اكبر واحد لاصغر واحد جه الوقت إلى حابب اشكر فيه حضرتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل إلى عدي توقعاتي شكرًا بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت أو حتي نقد ايجابي واتمني اكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي ان شاء الله".

منشور أحمد فهمي

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تم عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل "سفاح الجيزة" اليوم عبر منصة شاهد الرقمية وسرعان ما تصدرت الحلقات محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لما حدث بهم من أحداث مشوقة.

أبرز أحداث الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل سفاح الجيزة

وكان أبرز ما جاء في الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل "سفاح الجيزة" هو قيام جابر بخطف ابن الضابط حازم ومحاولة جابر لإيجاد طريقة للهروب من الشرطة، وأيضًا معرفة الشرطة مكان جثث الضحايا الذي قام جابر بقتلها وذلك بمساعدة زينة.

وقيام جابر يقتل والدته عن طريق الخطأ بعد مواجهة حدثت بينها وبين جابر وان كل شخص منهما كان يضع اللوم على الأخير.

ويكتب في نهاية الحلقة "أنه قد تم القبض على جابر وتم إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية، وبعدما صدر ضده عدة أحكام بالاعدام والتي مازالت قيد التنفيذ"

وظهر في آخر الحلقة شخص جديد وجابر يقول له على مكان الأموال ويتحدث إليه أن يأخذ تلك الأموال ويبدأ من جديد.



ما هي تفاصيل مسلسل "سفاح الجيزة"؟

مسلسل "سفاح الجيزة" هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام.

ومسلسل "سفاح الجيزة" هو من المسلسلات التي تندرج تحت قائمة المسلسلات القصيرة حيث تتكون حلقاته من 8 حلقات فقط.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بلقب «سفاح الجيزة»، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي.

من هو فريق عمل مسلسل "سفاح الجيزة" ؟

يشارك في بطولة مسلسل «سفاح الجيزة» نخبة من نجوم الفن منهم: « أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.

