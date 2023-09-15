آدم ساندلر يعود لعروض "ستاند أب كوميدي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود نجم الكوميديا الكبير آدم ساندلر لتقديم عروض ستاند أب كوميدي من جديد في جولة تشمل مجموعة عروض ستاند أب كوميدي، يطوف بها آدم ساندلر عبر ما يصل لـ 25 مدينة.

وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تنطلق فعاليات الجولة بداية من شهر نوفمبر المقبل، تحت عنوان تسويقي رسمي هو I Missed You Tour.

والـ 25 مدينة التي سيقدم بها ساندلر العروض، ستكون جميعها في اطار قارة امريكا الشمالية، ما بين الولايات المتحدة وكندا.

آدم ساندلر

أحدث أعمال "ساندلر"

وكان قد احتفل كل من النجم آدم ساندلر، والنجمة جينفر أنستون بالعرض الخاص الأول لفيلمهما الجديد، Murder Mystery 2.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير الرسمي التي أجراها الثنائي للفيلم، استعدادا، للاحتفال بعرضه في كثير من المدن الأمريكية والاوروبية ضمن حملة الترويج.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Murder Mystery 2 يطرح كجزء ثاني من سلسلة أفلام تشويق وكوميديا، تستوحى أحداثها من روايات أجاثا كريستي.

الفيلم سيشارك في بطولته ميلاني لوران، وعديل اختار، وكوهو فيرما، ومارك سترونج وداني بون.

تعاون أول

وتستعد النجمة جوليا روبيرتس للظهور في عمل سينمائي كوميدي جديد تشارك في بطولته النجمة جينفر أنيستون سيكون من انتاج شركة أمازون ستوديوز للانتاج السينمائي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد من المقرر أن يكون من اخراج المخرج السينمائي الأمريكي "ماكس براباكو"، وسيضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار.