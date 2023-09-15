أول ظهور لصوفي ترنر في موقع تصوير فيلمها الجديد بأسبانيا عقب أنباء الطلاق

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهور الممثلة الشابة صوفي ترنر خلال تصويرها لمشاهد فيلمها الدرامي الجديد Joan في اسبانيا عقب أنباء الطلاق.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، يعد هذا هو الظهور الأول لترنر، بعد اعلان زوجها جو جوناس عن تقدمه بأوراق الانفصال عنها رسميا لخلافات نشبت بينهما، بعد فترة زواج نتج عنها انجابهم لطلفلتين.

صوفي ترنر

طلاق جديد بين النجوم

وكان قد اعلن المغني الأمريكي الشاب جو جوناس عن تقدمه بأوراق طلب الطلاق من زوجته النجمة صوفي ترنر بعد 4 سنوات من الزواج نتج عنها انجابهما لطفلتين.

وتقول ديلي ميل، أنه حسب مصادر مقربة من الثنائي، كان كل من جوناس وترنر يعيشان في منزلين منفصلين لشهور، قبل أن يتم اتخاذ خطوة الطلاق التي يتضح أن السبب بها هو شغف صوفي ترنر بالحفلات الصاخبة، ورغبة جو جوناس بقضاء الوقت لرعاية الأطفال بالمنزل.

مأساة بعد نجاح مشترك

وخلال بداية 2023، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفال الاشقاء جوناز لمراسم رفع الستار عن نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود.