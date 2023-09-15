محمد ثروت ترند جوجل.. نجوم الزمن الجميل في ليلة لن تتكرر بجدة (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - ليلة من الزمن الجميل عاشها جمهور جدة، ضمن حفلات تقويم جدة على مسرح بنش مارك، كانت بدايتها مع الفنان محمد ثروت الذي بدأ وصلته الغنائية باحدى روائعه “مين مايحبش فاطمة”، ثم رحب بعدها بجمهور جدة وعبر عن امتنانه لهذه الدعوة الكريمة من الهيئة العامة للترفيه، شكر فيها معالي المستشار تركي ال الشيخ.

ثم أكمل الفنان محمد ثروت وصلته الغنائية بعدد من الاغاني لعدد من فناني الزمن الجميل منها، “حلوين من يومنا والله”، “انا لك على طول”، ليتفاجأ بعدها بدخول ابنه احمد ثروت على المسرح وهو يغني “صوت رنه المفتاح”، بخلفية تحكي قصة علاج عاشها الفنان محمد ثروت مع ابنه،.

ومن جهته شكر أحمد ثروت معالي المستشار تركي ال الشيخ على اتاحة الفرصة له لتكريم والده على المسرح، وغنى مع والده الفنان محمد ثروت رائعة الفنانة شيرين عبدالوهاب “كدا ياقلبي”، كما غنى الفنان محمد ثروت روائع الراحل عبدالحليم حافظ “حبيبتي من تكون”، واستذكر مع جمهور جدة وجوده في عام 1986 مرددا معهم اغنية “ياهلا يامرحب”، واكمل فقرته بموال “اشكي لمين”.

كما لبى الفنان محمد ثروت طلب خاص من معالي المستشار تركي ال الشيخ، وغنى اغنية “بلدي يا بلدي”، واختتمت وصلة الفنان محمد ثروت بتكريم خاص من الهيئة العامة للترفيه ودعوة من معالي المستشار تركي ال الشيخ للمشاركة في “موسم الرياض 2023”.

و أعتلت بعدها المسرح الفنانه القديرة عفاف راضي على اغنية “هوا ياهوا” مرحبه بجمهور جدة ومعبرة عن سعادتها بهذا الحفل، واكملت الفنانة عفاف راضي وصلتها الغنائية بعدد من اغانيها “ردو السلام”، “حبيبي حياتي”، “ابعد ياحب”، واعتلت بعدها المسرح ابنتها مي كمال وشاركتها غناء اغنية “شمس الشموسه”، ثم اختتمت الفقرة بتكريم خاص الفنانه القديرة عفاف راضي.

وكانت الوصلة الأخيرة للفنانة ميادة الحناوي، التي استقبلها الجمهور السعوديين شوق وحب، وبدأت وصلتها بأغنية “هيا الليالي”، وغنت رائعتها “كان يامكان” وانا بعشقك” التي عادتها بناء على طلب الجمهور، وكرمت الفنانة ميادة الحناوي على مسرح بنش مارك من قبل الهيئة العامة للترفيه، من جهتها شكرت ميادة جمهور جدة ومعالي المستشار تركي ال الشيخ على دعوته لها للمشاركة في حفلات السعودية، وقالت “ كنت اتمنى حدوث هذه الحفل منذ اكثر من 30 عاما”.