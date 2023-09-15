في ذكرى ميلاد عزت العلايلي.... تعرف على أبرز محطاته الفنية وكواليس اغتيال جمال عبد الناصر

القاهرة - محمد ابراهيم -



يصادف اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل عزت العلايلي، الذي تميز بقوة الشخصية وجدية العمل، مناضل وطني، فقد أبدع في كل المقاييس، وتفوق على أبناء جيله بالعديد من الأعمال الذي لا حصر لها تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.



من هو عزت العلايلي؟

ولد الفنان عزت العلايلي في حي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، توفى والده فعمل في مجالات عديدة ليستطيع الإنفاق على أخواته، ولكنه كان عاشقًا للتمثيل والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه في عام 1960،

بدايته الفنية

بدأت رحلته الفنية في فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” في عام 1962، ثم ذاعت شهرته وعمل مع العديد من كبار المخرجين وعلى رأسهم يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف



وقدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها "الارض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.



وأكمل مسيرته الفنية في بطولة فيلم “ذئاب لا تأكل اللحم”، وتم تصوير الفيلم في دولة الكويت، والفيلم من إخراج سمير خوري.

وقد تم منع هذا الفيلم من العرض في السينما وعلى شاشات التليفزيون، وذلك لظهور الفنانة ناهد شريف عارية تمامًا في أحد مشاهد الفيلم، وهذا ما اعترضت عليه النقابة، حيث أن هذه المشاهد تخدش حياء المشاهدين.



زيجاته

تزوج من سناء الحديدي، وأنجب منها ولده محمود وابنته رجاء، وعندما توفيت في يوليو 2017.



قصة اغتيال جمال عبد الناصر تقع عزت العلايلي في ورطة



اشتهر عزت العلايلي في المناضلة ضد الاحتلال الإنجليزي وقد سُجل اسمه في كشوف المقاومة الشعبية في مدن القناة ضد الاحتلال الإنجليزي وهو لا يزال طالبًا، وتم اتهامه في حادث اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في المنشية، وتم القبض عليه واعتقاله لمدة 21 يوم ولكنه خرج بعد انتهاء التحقيقات.

أهم الجوائز

يستحق عزيز الحصول على هذه التكريمات نظرا لأهمية أعماله حيث حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيلات"، وحصل درع تكريمي في مهرجان ART السينمائي، وحصل على تكريم في مهرجان وهران للفيلم العربي.

الوفاه



توفى عزت العلايلي في 5 فبراير 2021 عن عمر يناهز 86