هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون يستكملان تصوير Fighter في أسبانيا

القاهرة - محمد ابراهيم - اختار الثنائي هيرثك روشان وديبيكا بادوكون اسبانيا لتكون مقرا لتصوير واحدة من اغنيات فيلمهما الجديد الذي يطرح بعنوان Fighter.

ووفق "انديا توداي"، الفيلم من المقرر طرحه للعرض بتاريخ 25 يناير من عام 2024 المقبل في صالات العرض بالهند.

ويعتبر الفيلم احدث تعاون بين ثنائي بوليوود المميز، وهو من اخراج سيدهارث اناند، مخرج فيلم "باثان" لشاه روخ خان.

هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون

جديد اخبار هيرثيك روشان

وكان قد أعلن النجم الهندي الكبير هيرثيك روشان عن أن الإعلان عن طرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام Krrish سيكون قريبا جدا.

وبحسب موقع إنديا توداي، فإن هيرثيك روشان، أكد الخبر خلال تلمحيه للأمر في مناسبة عيد ميلاده الـ 49.

الجزء الرابع

أيضا حرص على تأكيد الخبر، والد نجم بوليوود المنتج الكبير راكيش روشان، في حوار له مع موقع إنديا توداي، حين سؤل عن احتمالات الإعلان قريبا عن جزء رابع من Krrish.

وقال راكيش روشان أنه قريبا جدا سيتم الإعلان عن الجزء الرابع من سلسلة الأفلام التي يجسد بها هيرثيك روشان شخصية بطل هندي خارق، صنع عبر تجارب علمية.

تفاصيل عن العمل

وأحدث جزء من سلسلة أفلام Krrish كان قد طرح منذ 10 سنوات، في عام 2013، وكان من بطولة هيرثيك روشان في شخصية كيريش، وكانجانا رانوت في شخصية كايا، وفيفيك أوبيروي في شخصية الشر التي حملت اسم كال.

الفيلم كان أيضا من بطولة النجمة بريانكا شوبرا، في دور بريا، وشوريان شوهان وعارف زكريا في دور فاروق شيتي، والنجم الهندي العالمي نصر الدين شاه.