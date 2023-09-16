نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاحتفال بعيد ميلاده.. تامر فرج يترك رسالة لهؤلاء الأشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر فرج على مشاركة اللحظة السعيدة مع جمهوره وتقديم الشكر والتقدير والاحترام لكل من قام بتهنئته من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وعلق عبر حسابه قائلا: "الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما اكرمني بيه ربنا من حب غمرتموني بيه يوم عيد ميلادي بكل المكالمات والرسائل اللي بعتذر عن اني مقدرتش ارد عليها كلها".

وأضاف: "ولكن مقدر الناس اللي افتكرتني وأخذت من وقتها عشان تكتبلي كلمة تفرحني أوي وحسسني اني حققت جزء مهم من مبدئي في الحياة أن الإنسان سيرة ".



وقال: "اتمنى ان اظل دائما سيرتي حلوة بينكم... بحبكم ".

وفورا من مشاركة المنشور، نال تامر على تعليقات كثيرة من قبل نجوم الوسط الفني وجمهور السويشيال ميديا متمنين له عيد ميلاد سعيد ملئ بالنجاح والتوفيق.

من هو تامر فرج؟

تامر فرج فنان شامل من مواليد القاهرة عام 1975 بدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة، وحصل المركز الأول على مستوى جامعة حلوان في التمثيل.

كيف شق تامر طريقه الفني؟

بدأت رحلة تامر من خلال البرنامج الكوميدي دربكة الذي كان يقدمه النجم أحمد حلمي على شاشة التليفزيون المصري الذي أشرفت عليه الإعلامية الكبيرة سناء منصور وأخرجه سامح عبد العزيز.

عمل مرشدًا سياحيًا للسائحين الأجانب في بداية حياته من خلال ملاحظات بعض السائحين نصحوه بالاتجاه إلى تقديم الاستاند أب كوميدي، ومن ثم اتجه لدراسة الاستاند أب كوميدي في فرنسا، قدم عروضًا بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية،

وشارك في كتابة مجموعة من البرامج مثل برنامج أسعد الله مساءكم لشخصية أبوحفيظة التي جسدها الفنان أكرم حسني، وشارك بعدة أعمال فنية منها الانسة فرح، أبو العروسة، ولعنة كارما وغيرها من الأعمال التي حجزت محبة وقاعدة جماهيرية واسعة.



