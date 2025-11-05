نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس القيرغيزي: مصر مهد الحضارة وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافي في التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، في المائدة المستديرة الاقتصادية التي عقدت اليوم بمقر هيئة الاستثمار، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

وخلال كلمته، أعرب الرئيس القيرغيزي عن بالغ سعادته بزيارة مصر، واصفًا إياها بأنها "خطوة تاريخية مهمة" تمثل أول زيارة لرئيس قيرغيزي إلى القارة الأفريقية منذ استقلال بلاده.

زيارة تاريخية وبداية تعاون واسع

استهل الرئيس جاباروف كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن اختياره لمصر لتكون أول محطات جولته الأفريقية يعكس المكانة الفريدة التي تحظى بها القاهرة إقليميًا ودوليًا.

وقال: "منذ استقلال قيرغيزيا لم يقم أي رئيس لجمهوريتنا بزيارة رسمية إلى إفريقيا، ولهذا أعتبر زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة".

مصر مهد الحضارة الإنسانية

وأشار الرئيس القيرغيزي إلى انبهاره بما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير، موضحًا:

"تأكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير أن مصر هي مهد الحضارة الإنسانية وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافي في التاريخ".

وقدم التهنئة لمصر على الافتتاح الرسمي للمتحف الذي وصفه بأنه أحد أهم الصروح الثقافية في العالم.

اتفاقيات في الاقتصاد والزراعة والطاقة

أكد جاباروف أن بلاده تسعى إلى تطوير علاقاتها مع مصر في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى التوقيع اليوم على عدد من الاتفاقيات المهمة في:

الاقتصاد

الزراعة

الاستثمار

الطاقة

الرعاية الصحية

الأمن

وأضاف: "هذه الخطوة سترتقي بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى نوعي جديد يخدم مصالح بلدينا وشعبينا".

إشادة برؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية في قيرغيزيا

أشاد جاباروف باستراتيجية التنمية المصرية رؤية مصر 2030، معتبرًا أنها حققت إنجازات كبيرة في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية.

كما استعرض البرنامج الوطني للتنمية في قيرغيزيا حتى 2030، والذي يشمل مشروعات كبرى مثل:

مجمع التزلج الجبلي "علاء تو"

المدينة البيئية "أسمان"

منطقة الاستثمار المالي الخاصة "تامتشي"

ربط السكك الحديدية بقناة السويس

كشف الرئيس القيرغيزي عن مشروع ضخم تعمل عليه بلاده: "بدأنا تنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط بين الصين وقيرغيزيا وأوزبكستان، ونهدف لربطه بشبكة السكك الدولية المتصلة بالممرات التجارية عبر قناة السويس".

وأكد أن هذا الربط سيفتح طرقًا جديدة للتجارة بين آسيا الوسطى والصين وإفريقيا وأوروبا.

تعاون في التكنولوجيا والرقمنة والعملات الرقمية

استعرض جاباروف جهود بلاده في التحول الرقمي وتطوير سوق الأصول الافتراضية، مشيرًا إلى:

إنشاء مجلس وطني لتنظيم قطاع العملات الرقمية

إطلاق العملة الرقمية المستقرة KGST قريبًا

إنشاء احتياطي وطني من الأصول المشفرة

دعوة رواد الأعمال المصريين لتنفيذ مشاريع رقمية مشتركة

وقال إن قيرغيزستان تحتل المرتبة 19 عالميًا في تبني العملات المشفرة وفق مؤشر Chainalysis.

لجنة حكومية مشتركة لتعزيز التعاون

أعلن الرئيس القيرغيزي توقيع اتفاق لإنشاء لجنة حكومية مشتركة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، مقترحًا عقد أول اجتماع لها في العاصمة بيشكيك.

كما أكد اهتمام بلاده بتوسيع التعاون السياحي وتبادل الخبرات، وإنشاء مشاريع مشتركة في الخدمات المصرفية القائمة على مبادئ التمويل الإسلامي.

ختامًا… شراكة قوية ومستدامة

اختتم الرئيس جاباروف كلمته بدعوة رسمية لزيارة قيرغيزيا، قائلًا: "نحن على استعداد تام لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر تقوم على التعاون والمصالح المشتركة. وأتمنى لمصر والشعب المصري مزيدًا من الرخاء والازدهار".