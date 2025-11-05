نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد إجراء القرعة الإلكترونية لـ 1700 مدفن جاهز بطريق الفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لعدد 1700 مدفن جاهز بقطاع (س) بطريق الفيوم، بمساحة 21.66 مترًا لكل مدفن.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط، وتحت إشراف الجهات المختصة، نظرًا لزيادة عدد المتقدمين عن عدد المدافن المطروحة.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 2451 مواطنًا، فاز منهم 1700 مواطن من خلال القرعة، بينما تبقى 751 مواطنًا ستكون لهم الأولوية في حال عدم استكمال أيٍّ من الفائزين لإجراءات الحصول على الجبانات وسداد المستحقات المقررة.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في تخصيص الجبانات، بما يضمن وصول الحق لمستحقيه دون أي تمييز، مشيرًا إلى أن استخدام منظومة القرعة الإلكترونية يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أنه على الفائزين في قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالسداد واستلام المستندات اللازمة.

كما توضح محافظة الجيزة بإنه سيتم الإعلان عن الفائزين على موقع البوابة الالكترونية للمحافظة على شبكة الانترنت والصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي.

حضر فعاليات القرعة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني للمحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء القرعة ورئيس جهاز الجبانات.

