نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تعلن عن موعد أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة مروة ناجي، على معايدة جمهورها بمناسبة مولد النبوي الشريف، حيث شاركت جمهورها ببوستر الدعائي للحفل، من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه: "مبسوطة جدا أن أول حفلاتي في الموسم الجديد هتكون بمناسبة مولد النبوي الشريف، وطبعا مفيش بداية أحلى من كده".



وأضافت:."كل عام وحضراتكم بألف خير، وأكيد مستنياكم كلكم تنوروني".

وفورا من مشاركة المنشور، حصلت مروة على تعليقات مليئة بالسعادة والحب، وكانت أبرزها منتظرينك ي ملكة الغناء، كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعادة يارب، ان شاء الله هتكسري الدنيا كلها، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

تعرف على موعد الحفل

ومن المقرر أن تقام الحفل يوم الثلاثاء ٢٦ سبتمبر على المسرح الكبير، تحت قيادة الفرقة الموسيقية الدكتور علاء عبد السلام.

آخر أعمال مروة ناجي

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة مروة ناجي أغنية تحمل اسم

أبو الغضب،

أغنية تعبت من الصبر من كلمات الشاعر الغنائي خالد المبيريك وألحان سعد القصمول وتوزيع بيشوي سمير، والذي حازوا على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

