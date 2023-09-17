نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة يكشف لـ "الفجر الفني" صعوبات وتحديات واجهته في "سفاح الجيزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم باسم سمرة، نجاحا كبيرا في مسلسله الجديد "سفاح الجيزة"، والتي إستطاع من خلاله أن يلفت الأنظار عبر مواقع السوشيال ميديا.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان باسم سمرة ليكشف لنا عن التحديات التي واجهها من خلال مشاركته في مسلسل "سفاح الجيزة" الذي عرضة مؤخرا علي منصة "شاهد" الإلكترونية".

باسم سمرة: التصوير الخارجي له مشاكل عديدة

وقال باسم سمرة: "التصوير الخارجي المتكرر بيكون له مشاكل عديدة ومنها توقف مشاهد المسلسل بسبب إلتقاط بعض الصور مع الجمهور، ثم نعود للتصوير مرة أخرى لحين الإنتهاء من المشهد، وأيضا التصوير في الشارع له صعوبه بسبب المطاردة في بعض المشاهد بالعربيات".

باسم سمرة: مسلسل سفاح الجيزة ليست القصة الحقيقية "للقذافي"

وعن رأيه في مسلسل "سفاح الجيزة" وهل ممكن أن يعجل من إجراءات الحكم علي "القذافي" الحقيقي، قائلا: "(سفاح الجيرة) ليست القصة الحقيقية ولكن أخذنا التيمة وبنينا عليها دراما مختلفة، ولكنها لم تكن الأحداث الواقعية، حتي لم يظهر أحمد فهمي بأسم "القذافي" ولكن أطلقنا عليه أسماء مختلف مثل "جابر، محي، وغيرها من الاسماء" وأنا لم أقرأ القصة الحقيقية ولكن لدي معرفة أن المسلسل به جزء كبير من دراما الخيالية وليست من واقع الحقيقة".

“سفاح الجيزة”

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

وتدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.