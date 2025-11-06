نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تؤكد دعمها لفرض هدنة إنسانية فورية في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت دولة الإمارات، الأربعاء، دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بما يتيح وصول المساعدات إلى المتضررين ويضع حدًا لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

موقف إماراتي ثابت تجاه الأزمة السودانية

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية أن الدولة تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في السودان، مجددة التزامها التام بمساندة كل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار للشعب السوداني الشقيق. وشدد البيان على ضرورة وقف العنف فورًا، وتهيئة الظروف أمام المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات دون عوائق أو استغلال سياسي.

إدانة الانتهاكات بحق المدنيين

وأعربت الإمارات عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للانتهاكات الإنسانية والجرائم المروّعة التي ارتُكبت بحق المدنيين في مختلف المناطق المتضررة، وبالأخص في مدينة الفاشر التي شهدت موجات من العنف خلال الأيام الماضية. وأكدت أن استهداف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية يُعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم ضد تلك الاعتداءات التي تمثل جريمة بحق الإنسانية.

دعوة لحماية المدنيين وضمان المساعدات

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها على أهمية اضطلاع الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها الكاملة في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون أي معوقات. وأكدت أن استغلال المعاناة الإنسانية لأغراض سياسية أو عسكرية مرفوض تمامًا ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية.

البيان الرباعي خطوة نحو الحل

ورحبت الإمارات بالبيان المشترك الصادر عن اللجنة الرباعية المعنية بالسودان، معتبرةً أنه يشكل خطوة تاريخية في مسار الجهود الدولية لإنهاء الأزمة. وأوضح البيان أن الوثيقة الرباعية قدمت تشخيصًا دقيقًا لطبيعة الأزمة السودانية، ورسمت خريطة طريق واضحة لمعالجتها عبر هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة. وأكدت الإمارات أن هذا التوافق الإقليمي والدولي يمثل دعمًا حقيقيًا لمسار السلام ووحدة السودان.

التأكيد على الحل السياسي

وجدّدت دولة الإمارات تأكيدها أن لا حل عسكريًا للأزمة السودانية، مشيرةً إلى أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو الحل السياسي القائم على الحوار الوطني الشامل، الذي يضمن مشاركة جميع المكونات السودانية دون إقصاء. كما دعت الأطراف المتنازعة إلى تقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، والعمل على حماية وحدة السودان واستقراره.

دعم إنساني متواصل

وأكدت الإمارات في ختام بيانها أنها ستواصل دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في السودان، من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، للمساهمة في تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، ومساندة المبادرات التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار وبناء مستقبل آمن ومستدام للسودان وشعبه.